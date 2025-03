USA wstrzymują negocjacje ws. minerałów: Umowy nie ma na stole

– Nie można mieć umowy gospodarczej bez umowy pokojowej; warunkiem koniecznym do zawarcia tej pierwszej jest to, by ukraińskie władze chciały tej drugiej – powiedział sekretarz skarbu USA w rozmowie ze stacją CBS.

Polityk podkreślił w niedzielę, że to nie Stany Zjednoczone, ale Unia Europejska musi zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie.

Bessent odniósł się też do piątkowej awantury w Białym Domu. Polityk skrytykował prezydenta Ukrainy, który jego zdaniem swoim zachowaniem "zakłócił sekwencję zdarzeń".

– Jaki jest sens zawierania umowy gospodarczej, która stanie się bezprzedmiotowa, jeśli on chce kontynuowania walk? – pytał minister. Następnie zaś dodał, że że umowy dotyczącej ukraińskich minerałów "nie ma na stole, nie w tym momencie".

Awantura w Białym Domu

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową".

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Szczyt w Londynie. Czego należy oczekiwać?

W niedzielę 2 marca w Wielkiej Brytanii odbędzie się szczyt europejskich przywódców, który będzie okazją do podjęcia działań w kierunku "sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie”.

Na szczycie w Londynie brytyjski premier Keir Starmer i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się z przywódcami państw europejskich, w tym szefami Unii Europejskiej i NATO.

W spotkaniu wezmą udział przywódcy Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Kanady, Finlandii, Szwecji, Czech i Rumunii. Pojawią się również m.in. minister spraw zagranicznych Turcji, sekretarz generalny NATO oraz przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

