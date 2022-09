Przewodnik po twórczości C.S. Lewisa

C.S. Lewis (1898–1963), wybitny naukowiec, wpływowy apologeta chrześcijański i bestselerowy autor literatury dziecięcej, jest postacią enigmatyczną i kontrowersyjną, która fascynuje nawet pięćdziesiąt lat po jego śmierci. Niniejsze opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym jednotomowym studium napisanym przez zespół międzynarodowych naukowców w celu zbadania kariery Lewisa jako historyka literatury, popularnego teologa i twórczego pisarza. Dwadzieścia jeden eksperckich głosów, między innymi z Oksfordu, Cambridge, Princeton i Wheaton analizuje twórczość Lewisa z perspektywy teologicznej, filozoficznej i literackiej. Autorzy opisują wkład Lewisa w teorię krytyki i historię myśli, analizują jego poglądy na temat wiedzy moralnej, płci, modlitwy, wojny, miłości, cierpienia i Pisma Świętego. Końcowe rozdziały zawierają badanie jego twórczości jako pisarza literatury pięknej i poezji. Niniejsze opracowanie, oryginalne w swoim podejściu i unikalne w zakresie przedmiotu analizy, pokazuje że C.S. Lewis był kimś więcej, niż tylko twórcą Narnii.

RECENZJE:

Recenzja filmowa:

Robertowi MacSwainowi udało się zgromadzić nowych Inklingów – naukowców z różnych dziedzin (literaturoznawców, filozofów, teologów, historyków idei), którzy podjęli się próby opisu i wyjaśnienia: „fenomenu i anomalii” C.S. Lewisa.

Rezultat tego spotkania może być zaskakujący dla wielbicieli „Opowieści z Narnii”, dla teoretyków literatury zgłębiających „Odrzucony obraz”, dla filozofów i teologów czytających „Cudy”. O ile pozycja Autora tych dzieł w kulturze popularnej jest niekwestionowana, o tyle w świecie akademickim, zwłaszcza filozoficznym i teologicznym, jest niedoceniona. Nowi Inklingowie łatają „kulisy sztuki” Lewisa, odkrywają jego wyraźną postać na filozoficznej agorze, przyglądają się zagubionej perle na teologicznych katedrach po to, żeby jeszcze raz pomóc nam przeżyć zaskoczenie radością poznawania.

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Ta książka proponuje zaskakującą perspektywę. Z przyjemnością zagłębiałem się w kolejnych rozdziałach poświęconych czy to pewnym bardziej znanym aspektom poglądów Lewisa, czy jego powszechnie znanym pracom, czy też, co jest największą zaletą tej książki, ocenie jego dokonań jako teologa, historyka idei i klasyka. […] Czytelnik otrzymuje tom, który rzuca nowe światło na istotne aspekty twórczości Lewisa. Jest to przeciwwaga dla popularnych poglądów na jego temat jako chrześcijańskiego apologety i znanej osobowości. Dzięki tej książce czytelnik nie będzie musiał poprzestać na uproszczonym podejściu do jego poglądów. Ta książka prowokuje do myślenia o Lewisie w sposób uwzgledniający złożoność i wyjątkowość tego autora i jego pracy.

Margaret Keeling, MA, MCLIP, PhD

Przewodnik po twórczości C.S. Lewisa to jedno z najlepszych opracowań w dziedzinie badań and Lewisem.

Clara Sarrocco, sekretarz The New Yoork C.S. Lewis Society

AUTORZY:

Robert MacSwain jest adiunktem teologii i etyki chrześcijańskiej na University of the South w Sewanee w Tennessee. Razem z Jeffreyem Stoutem jest współredaktorem „Grammar and Grace: Reformulations of Aquinas and Wittegenstein” (2004), a z Ann Loades „The Truth-Seeking Heart Austin Farrer and His Writings” (2006).

Michael Ward jest kapelanem w St Peter’s College na University of Oxford. Autor książki „Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C.S. Lewis” (2008) oraz razem z Benem Quashem, współredaktor „Heresies and How to Avoid Them: Why it Matters What Christians Believe” (2007).

SERIA:

C. S. Lewis. Rozum i Wiara

„Wierzę w chrześcijaństwo tak samo jak we wschodzące słońce - nie tylko dlatego, że je widzę, ale także dlatego, iż dzięki niemu widzę wszystko inne”. (C.S. Lewis)

Seria wydawnicza „C. S. Lewis. Rozum i Wiara” to zbiór publikacji dotyczących twórczości i życia Clive’a Staplesa Lewisa, uznawanego za największego współczesnego chrześcijańskiego apologetę. Prezentuje intelektualne walory teizmu oraz argumentację na rzecz tezy o racjonalności przekonań teistycznych, a w szczególności chrześcijaństwa. Choć Lewis zmarł w roku 1963, jego twórczość jest wciąż aktualna. Do jego argumentów i analiz dotyczących moralności oraz społeczeństwa wciąż odwołują się zawodowi filozofowie i teologowie, a także liczni przedstawiciele obu stron filozoficzno-teologicznego sporu ateizmu z teizmem.

Na język polski zostało już przełożone wiele prac C.S. Lewisa, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Wciąż jednak brakuje opracowań biograficznych i krytycznych oraz pogłębionych analiz jego poglądów. Seria „C. S. Lewis. Rozum i Wiara” ma wypełnić tę lukę. Publikowane w niej teksty odznaczają się naukową wnikliwością, a jednocześnie są przystępne dla szerokiego grona czytelników, tak jak twórczość samego C.S. Lewisa, który przekonywał, że dzięki chrześcijaństwu wszystko inne nabiera sensu.