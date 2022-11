V zjazd Akademii Patriotyzmu, czyli jak sobie radzić w kryzysie

Ten ostatni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ma wiele odmian. Jedną z nich są problemy gospodarcze, innym społeczne, jeszcze innym, o czym boleśnie się przekonujemy, agresja militarna, a więc wojna i jej następstwa. O tym pierwszy opowiadał dr Piotr Cymanow, który tłumaczył, jak być skutecznym przedsiębiorcą, nawet w czasach kryzysu. Niedzielne zajęcia, prowadzone przez por. Bartosza Borkowskiego, oficera WOT, to natomiast swoisty poradnik, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Te ostatnie zajęcia, to także podstawy obrony cywilnej, czy też ABC pierwszej pomocy. Jak dowodzi sytuacja na Ukrainie, warto inwestować w wiedzę także i z tego zakresu.

Wojna na Ukrainie otworzyła nam oczy na zagrożenia, które do tej pory wydawały się nam nierealne. W związku z nimi postanowiliśmy wprowadzić do naszego projektu wątki z zakresu obrony cywilnej czy też zarządzania kryzysowego. Zarówno w wymiarach typowo zarządczych i medialnych, ale również i tych całkowicie bezpośrednich. Program nauczania musi bowiem jak najlepiej korespondować z faktycznymi potrzebami – mówi przedstawiciel organizatora, Marta Tenerowicz.

Weekend uzupełniło spotkanie warsztatowe z dr hab. Klaudią Cymanow-Sosin, będące drugą częścią rozpoczętych na zjeździe październikowym warsztatów kompetencji medialnych: Wystąpienia publiczne czyli jak oczarować słuchaczy? Praktyczne zajęcia, wzbogacone doświadczeniami doświadczonego wykładowcy to zdecydowanie coś co trafia w potrzeby słuchaczy. Jak przekonuje jeden z uczestników, Mateusz Łukomski:

Seria takich zajęć pozwala nam się „otworzyć”. Zapomnieć o obecności kamery czy mikrofonu, stać się naturalnym i mówić w sposób, który pozwala odbiorcy zobaczyć nas takimi jakimi rzeczywiście jesteśmy. W tym zakresie nic nie zastąpi praktyki, ale coś co jest do niej wstępem to właśnie takie zajęcia.

Przed słuchaczami projektu jeszcze jeden, ostatni zjazd. Będzie on zarazem finałem Akademii. Dodajmy, że dzięki wsparciu darczyńcy, Fundacji Revimine udział w projekcie jest dla słuchaczy całkowicie darmowy, Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego.