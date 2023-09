"Prawica na rozdrożu". Zapraszamy na wieczór autorski Marka Jurka

Wieczór autorski Marka Jurka to wyjątkowe przedwyborcze wydarzenie, podczas którego wspólnie z zaproszonymi gośćmi Marek Jurek postara się znaleźć odpowiedź na pytanie "Czym dziś jest prawica w Polsce?". Wydarzenie będzie transmitowane online na kanale YT Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.







"Prawica na rozdrożu" to esej o ostatnich latach polskiej polityki, zestawiający postawy różnych ugrupowań, chcących reprezentować konserwatywną część opinii publicznej. Książka nie popiera, ale też nie dyskwalifikuje żadnej z prawicowych partii. Przestrzega natomiast przed przejęciem władzy przez radykalną opozycję. Autor, posiłkując się swym doświadczeniem z wieloletniej działalności publicznej, pokazuje jak można analizować proces polityczny w oparciu o wyznawane wartości. Dzięki bogatej argumentacji historycznej i socjologicznej „Prawica na rozdrożu” może być ciekawą lekturą dla każdego czytelnika zainteresowanego życiem publicznym i historią współczesną, niezależnie od wyznawanych poglądów.



W wydarzeniu oprócz autora wezmą udział:



- Piotr Trudnowski - koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej, b. prezes Klubu Jagiellońskiego

- Łukasz Warzecha - publicysta tygodnika "Do Rzeczy"

Spotkanie poprowadzi z-ca red. naczelnego dziennika "Super Express" - Hubert Biskupski

Marek Jurek (ur. 1960) felietonista "Do Rzeczy", publicysta, historyk, tłumacz, współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Jego poprzednia książka – „100 godzin samotności albo rewolucja październikowa nad Wisłą” – została nominowana do Nagrody Józefa Mackiewicza. Przez wiele lat czynny polityk. Współzałożyciel Ruchu Młodej Polski w czasach opozycji antykomunistycznej. Po odzyskaniu niepodległości m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego. Laureat nagród – „Gazety Polskiej”, Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Antona Neuwirtha (na Słowacji), Giuseppe Sciacca (we Włoszech).