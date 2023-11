Projekt Ulicami Historii zrealizowany przez Fundację Kulturalna Polska i Radio Wnet, dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego, ma na celu sytuację tę zmienić i przeciwdziałać tej anonimowości. Dziennikarze Radio Wnet ruszyli do ośmiu miast (Warszawy, Bydgoszczy, Szczecina, Białegostoku, Łodzi, Lublina, Wrocławia i Krakowa) w celu odkrycia historii ulic i postaci im patronujących. W wyniku tego powstało aż czterdzieści reportaży.

Stefan Wiechecki nazywany Homerem warszawskiej ulicy, Florian Krygier ojciec Pogoni Szczecin, Faustyna Morzycka pierwowzór “Siłaczki” Żeromskiego, Feliks Nowowiejski kompozytor Roty, Michał Bałucki autor drugiego nieoficjalnego hymnu Polski czy Ludwik Rydygier prekursor wielu operacji medycznych. To tylko kilka z postaci, których historie w reportażach tych przybliżamy. Naszym zadaniem jest wyciągnąć z zapomnienia te postaci, które z różnych powodów ukryły się pod kurzem mijającego czasu. Świadomość, którą odbiorcy reportaży tych nabędą ma odmienić ich postrzeganie rzeczywistości, w której na co dzień funkcjonują. A świadomość ta jest kluczowym elementem kształtowania się postaw patriotycznych. Bo jakże innym jest spacerowanie po ulicach, których nazwy nie tylko się zna, ale zna się też ich patronów, więcej zna się ich zasługi dla naszej ojczyzny. Jak pięknym może być spacer po ulicy Feliksa Nowowiejskiego, gdy w głowie słyszymy melodie skomponowanej przez niego Roty, czy spacer ulicą Faustyny Morzyckiej, wiedząc że to tak naprawdę o jej losach czytamy w “Siłaczce” Żeromskiego. Brak tej wiedzy sprawia, że odrywamy się od naszej historii. Nie wiedząc skąd przychodzimy, nie wiemy, gdzie jesteśmy, a jeśli nie wiemy, gdzie jesteśmy, to nie wiemy, dokąd zmierzamy. Nie chcąc do tego dopuścić zapraszamy Państwa na wspólny spacer Ulicami Historii.