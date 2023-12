Wystartowała kolejna odsłona Akademii Samorządu

Podczas trzydniowego zjazdu (8-10 grudnia br) młodzież z całej Polski wzięła udział w zjeździe, którego motywem przewodnim były tym razem media. Warsztaty, wykłady i dyskusje były świetną okazją nie tylko do tego by poszerzyć wiedzę, ale także by poznać innych słuchaczy. Sala wykładowa Radia Kraków, bo tam odbywały się zajęcia, pulsowała energią uczestników, a prelegenci wnieśli do wydarzenia niezwykłe zaangażowanie i pasję.

Pierwszego dnia dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin przekazała uczestnikom dużą dawkę informacji na temat nowoczesnych strategii marketingowych. Jej prelekcja była przewodnikiem po skomplikowanym świecie reklamy i popularyzacji informacji.

Drugi dzień to spotkanie z dr. Krzysztofem Tenerowiczem, który opowiedział o zjawisku manipulacji w mediach i innych środkach masowego przekazu oraz pokazywał mechanizmy jak się przed tymi zjawiskami bronić. O praktycznej stronie świata mediów opowiadała także red. Dominika Kossakowska, szefowa newsroomu Radia Kraków. Pokazała metody skutecznego zarządzania informacją w instytucjach medialnych i publicznych. Ostatnim akordem drugiego dnia Akademii była dyskusja na temat wizji przyszłości mediów w oczach młodego pokolenia prowadzona przez Mateusza Łukomskiego.

Trzeci dzień to prace w grupach, praca nad ankietą, raportem oraz dyskusja na temat kształtu kolejnych zjazdów, bo co warte podkreślenia, w tym projekcie to słuchacze współdecydują o jego kształcie. To także warsztaty poświęcone skutecznemu działaniu w sieci zarówno w świecie polityki, jak i biznesu.

Reasumując zjazd bez wątpienia był cennym źródłem wiedzy i praktycznych doświadczeń. Co więcej stanowił także doskonałą okazję do poznania nowych osób i wymiany z nimi doświadczeń ale i planów na przyszłość. Co za tym idzie uczestnicy I zjazdu popularnego ASa Kraków opuszczali z mocnym postanowieniem powrotu na kolejne zjazdy, które zaplanowano już na 2024 rok.

Projekt Akademii Samorządu 2023/2024 finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.