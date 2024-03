Prof. Andrzej Dragan – fizyk Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity mówca i popularyzator nauki, ceniony na całym świecie artysta prelegentem na Kongresie Futurist of The Year #FOTY2024

Twórca fotograficznego Efektu Dragana, autor wystaw na całym Świecie. Fotografie i filmy jego autorstwa zdobyły i były nominowane do najważniejszych na świecie tytułów i nagród. Jest autorem teledysków dla Quebonafide, Behemoth, Hani Rani. Jako nastolatek zdobywał nagrody w konkursach muzyki elektronicznej. Nigdy nie pił kawy. Prof. Andrzej Dragan wygłosi wykład trzeciego dnia futurologicznego kongresu naukowego Futurist of The Year 2024, który odbędzie się 9-11 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Więcej informacji o Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 na stronie www.futuristoftheyear.com. Prof. Andrzej Dragan – BIO Andrzej Dragan jest profesorem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz National University of Singapore, prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową. Laureat nagród naukowych European Science Foundation, Ministra Edukacji, Fundacji Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, tygodnika “Polityka”. Stypendysta University of Oxford pracował w Imperial College London i University of Nottingham. Autor dwóch książek i 60 artykułów naukowych. Zdobywca tytułu Fotograf Roku brytyjskiego pisma „Digital Camera”, nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes. Autor fotografii i krótkich filmów dla Netflixa, HBO, Channel 4, Sky TV, Playstation, Converse, Energizer, Xbox. Twórca fotograficznego Efektu Dragana, autor wystaw w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Nowym Jorku i Tokyo. Zdobywca, głównej nagrody London Fashion Film Festival, Best in Show brytyjskiego „Creative Review”, finalista Berlin Commercial oraz nagród na festiwalach Golden Drum, Epica Awards, Corbis Awards, Photo Masters Cup London. Autor teledysków dla Quebonafide, Behemoth, Hani Rani. Jako nastolatek zdobywał nagrody w konkursach muzyki elektronicznej. Nigdy nie pił kawy.