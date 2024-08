VI Forum Geopolityczne: Geopolityczna uczta o świecie już 21 i 22 września

Zależy nam na dialogu ponad podziałami, bo dobrem wspólnym jest dla nas Polska, a nie ta czy inna grupa interesu. Programu Forum nie dyktują nam partie polityczne, korporacje czy spółki skarbu państwa. Jest on wynikiem dyskusji, które toczą się poza głównym salonem świata politycznego. VI edycja Forum Geopolitycznego odbędzie się 21-22 września w Łodzi (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 39). To wydarzenie będzie okazją do inspirujących spotkań, wymiany myśli i dyskusji o wyzwaniach światowej polityki.

Po rocznej nieobecności wracamy do Łodzi, aby już po raz szósty rozmawiać bez znieczulenia o tematach, których inni nie chcą lub boją się podejmować.

W ciągu pięciu lata wśród gości wydarzenia byli m.in. R. DUDKIEWICZ, prof. B. GÓRALCZYK, dr B. GÓRKA-WINTER, N. HATALSKA, W. JURASZ, Ł. KOBIERSKI, mjr A. KUPS, prof. M. LUBINA, prof. D. LYON, prof. E. MĄCZYŃSKA, P. PLEBANIAK, M. POPKIEWICZ, R. PYFFEL, B. RADZIEJEWSKI, ppłk (rez.) M. RUKAT, T. SAJEWICZ, prof. A. ZYBERTOWICZ.

Co w programie wydarzenia?

Trump, Xi Jinping, Putin – co nas czeka po wyborach w USA? Sztuczna inteligencja na wojnie. Stop zabójczym robotom Zróbmy lepszego człowieka. Transhumanizm i biologia syntetyczna Powstanie robotów. Automatyzacja, cyfrowe PGR-y i przyszłość bez pracy Tiry na tory, CPK, Jedwabny Szlak. Polska na mapach rywalizacji USA, Rosji i Chin Wojna z gotówką Palestyna i Izrael: komu służy wojna?

Kto będzie gościem?

Z przyjemnością informujemy, że udział w Forum Geopolitycznym potwierdził Brett Scott– innowator finansowy, dziennikarz, antropolog ekonomiczny, aktywista i autor książek. Zanim poświęcił się poszukiwaniu alternatywnych dróg finansowania technologii, kilka lat pracował jako broker finansowy. Publikował m.in. w Guardianie, Aeonie i New Scientist. W 2013 roku opublikował „The Heretic’s Guide to Global Finance” – przewodnik, który zyskał przychylność i Ha-Joon Changa, i Billa McKibbena.

Wśród gości tegorocznego VI Forum Geopolitycznego będą także m.in.: J. DYMEK, P. LISICKI, R. PYFFEL, P. RAKOWSKI, Ł. Warzecha, dr M. ZIĘTEK-WIELOMSKA, prof. A. ZYBERTOWICZ.

Bądź z nami!

Kiedy: 21 września (sobota), godz. 11:00-19:00 oraz 22 września (niedziela) 2024, godz. 11:00-17:00.

Miejsce: Sala T401, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 39.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz szczegóły dot. biletów znajdziesz na naszej stronie: https://forumgeopolityczne.pl/.

Więcej o organizatorze: https://instytutsprawobywatelskich.pl/.

Organizator: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

Patronat medialny: Tygodnik Spraw Obywatelskich, Tygodnik „Do Rzeczy”.

Kontakt dla mediów: Paweł Marczak, [email protected], 691 487 749.