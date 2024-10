Biuro Analiz Centrum Grabskiego to analizy, raporty, opracowania i dyskusje. Zajmuje się tematami ważnymi społecznie i będącymi w centrum zainteresowania opinii publicznej. W ramach tych działań odbywają się także spotkania, dyskusje i debaty.

Pierwsza z tego cyklu dyskusja to wspomniane powyżej spotkanie w Warszawie pt. „Sport i media w XXI wieku. Dokąd zmierzamy?”. Jego gośćmi i moderatorami byli m.in. autorzy opracowań BACG, dr Karol Gac i dr Krzysztof Tenerowicz.

Po prezentacji analiz z zakresu poruszanych tematów oraz wprowadzenia jakie dokonali eksperci uczestniczący w spotkaniu, zebrani przeszli do dyskusji. Wśród wniosków warto zauważyć kilka na czele ze sformułowanym przez dr. Karola Gaca, który stwierdził m.in.:

Współczesny sport jest aktualnie odbiciem globalnych tendencji. Dominują w nim pogoń za zyskiem, komercjalizacja, a coraz mniej miejsca w nim na szlachetną rywalizację, o amatorskich zmaganiach nie wspominając. Doprowadza to do sytuacji, w której coraz częściej duże imprezy sportowe stają się maszynką do zarabiania pieniędzy, w mniejszym stopniu areną czystej rywalizacji.

Jak dodał dr Krzysztof Tenerowicz: Paradoksalnie sport i media, które tak długo sobie pomagały w promocji, aktualnie stają się dla siebie dużym zagrożeniem ze względu na nadmierną komercjalizację i coraz większe rozwarstwienie, także organizacyjne i finansowe pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. W tym kontekście prezes CWG zestawił piłkę nożną z kajakarstwem, tenisem stołowym czy nawet wieloma dyscyplinami lekkoatletycznymi.

Zebrana na sali młodzież, najczęściej reprezentująca organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczyła w dyskusji, zresztą część z uczestników debaty aktywnie współpracowało przy tworzeniu analiz. Przedstawiciele Centrum Grabskiego podkreślali ofiarę jaka na ołtarzu sportu zawodowego bardzo często składana jest ze sportu amatorskiego i masowego. Przedstawiciel Fundacji Edukacji i Mediów podkreślał, że współczesne media są aktualnie bardzo mocno uzależnione od dużych wydarzeń sportowych tj. Igrzyska Olimpijskie czy Mundiale. Inni uczestnicy zwracali uwagę na to jak media będą się zmieniały, także w relacjonowaniu wydarzeń sportowych pod wpływem AI czyli sztucznej inteligencji. Padały wręcz pytania czy zebrani nie obawiają się, ze za kilkadziesiąt lat zamiast rywalizacją współczesnych gladiatorów, na arenach olimpijskich czy futbolowych stadionach nie przyjdzie nam kibicować… robotom. Zarówno to, jak i wiele innych pytań doczekało się zarówno dyskusji, jak i prób odpowiedzi. Inne zapewne będą wracały, zarówno w kolejnych spotkaniach, jak i na innych forach. Niewątpliwie debata była doskonałą okazją wymiany poglądów oraz świetnym uzupełnieniem wcześniejszych prac Biura Analiz Centrum Grabskiego, w którego ramach w latach 2023-2024 powstało już 12 opracowań. Wszystkie są dostępne pod linkiem: https://centrumgrabskiego.pl/bacg/

Debatę przeprowadzono w ramach realizacji zadania: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, które sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.