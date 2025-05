Majowa nowość W drodze

iPray. Okres zwykły II, George Boronat

To nie tylko narzędzie do indywidualnej modlitwy, ale też zaproszenie do odkrycia Boga, który przemawia w prostocie każdego dnia.

Każda rozmowa, a nawet próba rozmowy z Bogiem to modlitwa… Seria „iPray” jest propozycją, która może pomóc w (od)budowaniu tej wyjątkowej relacji. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą, zaproponował następującą formułę: najpierw fragment Ewangelii na każdy dzień roku liturgicznego, a następnie krótki komentarz.

Słowa Jezusa są niezmiennie aktualne i mądre, pomagają lepiej żyć. Można je odnieść m.in. do budowania relacji, akceptowania siebie takim, jakim się jest, dokonywania codziennych wyborów czy podejmowania trudnych decyzji.

Każda Ewangelia może być uważana za podręcznik modlitwy. Słowo Boże nie żyje jednak w książce. Ożywa dopiero wtedy, gdy się modlimy. Jak to robić? Książki z serii „iPray” prowadzą czytelnika krok po kroku, pomagając budować, dzięki łasce Ducha Świętego, coraz bliższą więź z Bogiem.

– Naszą misją jest szerzenie prawdziwego obrazu naszego Pana. „Oblicze Boga jest obliczem miłosiernego Ojca” – powiedział papież Franciszek. W taki właśnie sposób Jezus zbliżył się do tamtej kobiety i powiedział jej „Nie płacz!”. On zbliża się do nas. A w chwilach cierpienia jest bliżej niż kiedykolwiek. Potrafimy zrozumieć, dlaczego łzy tej kobiety nie przestały płynąć. Zostały przemienione w łzy radości. To właśnie czyni Bóg. Maryjo, Matko Miłosierdzia, pomóż mi pokazywać – napisał George Boronat w książce iPray. Okres zwykły II (tytuł oryginalny: iPray with the Gospel).

Piąty z siedmiu tomów zawiera komentarze do Ewangelii na okres zwykły II. Pozostałe tomy to: Adwent i Boże Narodzenie, Okres wielkanocny, Wielki Post, Okres zwykły I, III, IV.

Seria powstaje we współpracy z Fundacją Sternik-Poznań.

Patronat nad książką objęli:

„Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, dominikanie.pl, misyjne.pl, Radio Doxa, Radio Nadzieja, Radio Emaus, Radio Poznań.

O autorze:

George Boronat – ksiądz katolicki z Prałatury Opus Dei, doktor teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku, posługuje w archidiecezji Southwark w Londynie. Jest kapelanem w prywatnych londyńskich szkołach katolickich Cedars School oraz Kelston Club & Study Center (Balham). W codziennej pracy angażuje się przede wszystkim w duszpasterstwo młodych ludzi. W sieci można usłyszeć jego rozważania na stronie 10minuteswithjesus.org.

O serii:

Seria książek „iPray” zaprojektowana została z myślą o młodych ludziach poszukujących swojej drogi modlitwy. Wyróżnia ją użycie przystępnego, współczesnego języka oraz krótkich opowieści, które przyciągają uwagę i inspirują do osobistej odpowiedzi na słowo Boże.

Modlitwa ukazana w „iPray” nie jest ucieczką od codziennych obowiązków, lecz narzędziem ich przemiany.

Autor podkreśla, że życie duchowe powinno przenikać wszystkie aspekty codzienności: naukę, pracę, relacje z innymi. Tym samym, seria „iPray” nie tylko wprowadza w świat modlitwy, ale także ukazuje jej znaczenie w budowaniu pełniejszego i bardziej harmonijnego życia.