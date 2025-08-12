Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża, Elżbieta Wiater

Lektura stanowi zaproszenie do zapoznania się bliżej ze św. Jackiem oraz zainspirowania się jego głęboką miłością do Chrystusa Eucharystycznego i Maryi, co przełożyło się na jego misyjną gorliwość i skuteczność.

– Część rysów św. Jacka to spadek po możnym i znaczącym dla historii naszego kraju rodzie Odrowążów, część to ślad formacji u boku św. Dominika i w duchowości założonego przez niego zakonu, wreszcie najpiękniejsze detale to efekty działania łaski oraz lat konsekwentnej i pełnej zaangażowania wierności powołaniu. Jest świętym dobrym na trudne czasy, pełne zamętu. Pewną ręką potrafi przeprowadzić po wzburzonym nurcie, a gdy trzeba, wydobyć z niego i przywrócić życie, dlatego dobrze poznać go bliżej, a kto wie – może nawet się z nim zaprzyjaźnić – napisała Elżbieta Wiater w książce Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża.

Święty Jacek – duchowy syn św. Dominika – od ośmiu wieków pozostaje jednym z najskuteczniejszych orędowników. To pierwszy polski święty, którego kult rozprzestrzenił się nie tylko w Europie, ale także w Azji i obu Amerykach. Choć to on wprowadził Zakon Kaznodziejski na ziemie polskie, nigdy nie pełnił funkcji prowincjała. Zakładał klasztory, ale nie wiązał się z żadnym z nich na stałe – wybrał życie wędrownego kaznodziei. Przemierzał Polskę, Ruś i Prusy, niosąc Ewangelię poganom, schizmatykom i wszystkim potrzebującym.

Nie uznawał ograniczeń – ani granic politycznych, ani praw fizyki. Uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, uwalniał opętanych. Jego działalność zmieniała oblicze Kościoła i całej Europy. Matka Boża miała mu obiecać, że zawsze wysłucha jego próśb – i niejednokrotnie dała temu świadectwo.

Został ogłoszony świętym pod koniec XVI wieku, w epoce największego rozkwitu Rzeczypospoli¬tej –. Polski dominikanin został doceniony również przez papieża i uznany przez niego za opiekuna walczących z muzułmanami w obronie chrześcijaństwa. O jego wstawiennictwo prosił przed bitwą pod Wiedniem Jan III Sobieski, on także po zwycięstwie wystarał się o ogłoszenie świętego patronem Polski.

W książce Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża odnaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania: Kim był współzałożyciel Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego i jakie cuda wydarzyły się za jego wstawiennictwem? Jaką rolę odgrywał możny ród Odrowążów w XIII-wiecznym świecie? Kim byli Domini canes – Psy Pańskie? Co w życiu św. Jacka jest historycznym faktem, a co pobożną legendą? Jak wyglądała jego droga na ołtarze i dlaczego trwała aż tak długo?

Niniejsza publikacja ukazała się poprzednio nakładem Wydawnictwa Znak. Obecne wydanie jest poprawione i uzupełnione o najnowsze odkrycia na temat św. Jacka Odrowąża.

O autorce:

Elżbieta Wiater – doktor teologii, historyk i dziennikarka. Pasjonuje ją postać św. Jacka Odrowąża i historia Braci Kaznodziejów. Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się książki jej autorstwa: Wypisz wymaluj, Skarbczyk Matki Boskiej Gidelskiej, Krakowska Królowa Różańca, Milczący kaznodzieja. Brat Gwala Torbiński OP (1908–1999). Mieszka w Krakowie.