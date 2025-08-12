Nie musisz jechać do Grecji, by poczuć klimat Hellady! XXVI „Herbertiada” w greckich rytmach!

Tym razem będzie to wyjątkowe spotkanie z twórczością Herberta, ponieważ jej mottem będą wątki greckie – te, sięgające starożytności i te współczesne.

Tegoroczna „Herbertiada” zamieni się w Wieczór Grecki, w ramach którego publiczność będzie mogła zobaczyć premierowy spektakl pt. „Diariusz grecki”– przygoda miłosna” według scenariusza i w reżyserii Anny Zagórskiej.

Spektakl to zbiór impresji z wędrówek Zbigniewa Herberta po Grecji, odbywanych samotnie i z przyjaciółmi, i jednocześnie zapis przyjaźni z Magdaleną i Zbigniewem Czajkowskimi, których łączyła z Herbertem wielka miłość do Grecji. Próba zmierzenia się, jak sam Herbert mówił, z „cudem greckim” prowadziła go wielokrotnie od Aten przez Delfy i Spartę, śladami mitologicznych bohaterów, szlakiem wysp greckich – Itaki, Korfu, Krety, Mykonos, Delos, ścieżkami poszukiwań w Grecji „praobrazów”- kulturowych źródeł cywilizacji zachodu.

Ze wspomnień utkanych z fragmentów prozy, wierszy oraz korespondencji Herberta z Czajkowskimi, wyłania się portret serdecznego przyjaciela o niezrównanym poczuciu humoru, wspaniałego kompana i człowieka kochającego ludzi.

Wystąpią: Anna Zagórska, Cezary Morawski i Maciej Orłowski.

Następnie wystąpi grecki zespół „Mythos”. Na koncert złożą się najpiękniejsze piosenki greckie w wykonaniu Joannisa Burasa (prowadzenie, śpiew, gitara i buzuki) i Magdaleny Buras (śpiew, fortepian).

Sierpniową galę poprowadzi prezenterka telewizyjna Anna Popek.

Wstęp na wydarzenie – wolny!

Organizatorem „Herbertiady” jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna.

Współorganizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej, a Partnerami są: Gmina Miasto Kołobrzeg, Województwo Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Wydawnictwo Biały Kruk, Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ, Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu oraz Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

Patronat honorowy objęli: Rodzina Zbigniewa Herberta, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Patronat medialny sprawują: TVP 3 Szczecin, TVP Info, tygodnik „Do Rzeczy”, Polskie Radio Koszalin, Radio Plus Koszalin, TKK Kołobrzeg, portal www.miastokolobrzeg.pl.