"Tożsamość Andrzeja K.". Nowa książka Błażeja Torańskiego

Opowieść o człowieku, który szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest.
Dramatyczna walka o własną tożsamość. Wojenna trauma i pamięć wojny. Jak wpływa na resztę życia? Jak je naznacza i warunkuje? Jak samotnym pozostaje człowiek ze swoją podartą, wybrakowaną i naznaczoną stratą biografią? Ze strzępami historii, których nie da się zszyć tak, aby stworzyły jeden w miarę kompletny obraz przeszłości?
Źródło: Wydawnictwo Ostre Pióro