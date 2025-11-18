Monumentalna biografia kardynała George’a Pella już w Polsce

W świecie, w którym opinia publiczna potrafi osądzić szybciej niż sądy, biografia kardynała George’a Pella przypomina, jak krucha potrafi być prawda – i jak wielka może być odwaga jednego człowieka.

We wstępie do książki sekretarz kardynała, ks. Hamilton, podkreśla, że kard. Pell „walczył na pierwszej linii frontu o przetrwanie chrześcijaństwa w zachodnim świecie”. Zdaniem ks. Hamiltona, „historia chrześcijaństwa zapamięta go jako lwa Kościoła – człowieka niezłomnie wierzącego w Ewangelię i wolność słowa, odważnie przeciwstawiającego się lobby gotowemu posunąć się do wszystkiego, by uciszyć swych krytyków – łącznie z medialną nagonką, wtrąceniem do więzienia, a nawet zabójstwem”.

Autorka blisko związana z kardynałem

Ogromnym atutem książki jest jej przystępny język oraz bogactwo faktów zebranych przez znaną australijską dziennikarkę Tess Livingstone, która przez wiele lat przyjaźniła się z kardynałem. Autorka przedstawia go jako serdecznego kapłana, głęboko kochającego Boga, ludzi i Kościół. Jednocześnie ukazuje jego nieustępliwość w służbie prawdzie, dystans do siebie, otwartość na świat oraz bezkompromisowość w obronie depozytu wiary. Powstała w ten sposób opowieść, którą – jak podkreślają pierwsi czytelnicy – „czyta się jednym tchem”.

Pełen obraz niezwykłego życia

Z kart biografii wyłania się pełen, wielowymiarowy portret człowieka, który żył zgodnie z zasadami, które głosił. Pell był synem właściciela pubu, pasjonatem futbolu, absolwentem Oxfordu i Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie, doktorem filozofii, głównym architektem reformy finansów Watykanu. Był też niesłusznie oskarżonym, który – jak widać w jego Dzienniku więziennym – przyjął cierpienie z pokorą i głęboką wiarą w triumf prawdy. Przede wszystkim jednak kardynał George Pell jawi się jako oddany sługa Chrystusa, który z odwagą przeciwstawiał się „mądrości tego świata”, pozostając wierny Ewangelii nawet w najtrudniejszych momentach.

Książka przypomina również słowa samego Pella z „Dziennika więziennego”:

„Kościół przetrzyma wszystko pod warunkiem, że w tych nowych i zdradliwych czasach pozostaniemy wierni, stale zakorzenieni w naszym Krzewie Winnym (…) Bóg zawsze słucha — zwłaszcza gdy milczy”. Dodatkowo do biografii dołączono wstępy autorstwa znamienitych postaci: George’a Weigla, ks. Josepha Hamiltona oraz ks. prof. Roberta Skrzypczaka. W Australii trwają dyskusje nad cudem uratowania półtorarocznego dziecka o imieniu Vincent, którego rodzice przypisują ocalenie modlitwie za przyczyną zmarłego kardynała. Na końcu biografii wydawca zamieścił również kilka niezwykle znamiennych wypowiedzi kardynała George’a Pella.