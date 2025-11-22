Prof. Andrzej Nowak i premiera siódmego tomu „Dziejów Polski”.

Transmisję na żywo można oglądać tutaj:

Program wydarzenia:

JAN PIETRZAK – recital (30 min)

Wykłady:

Prof. Wojciech Roszkowski – Jak uczynić Polskę wielką

Rafał Ziemkiewicz – Sarmacja dzisiaj

Halina Łabonarska – recytacja poezji patriotycznej

Prof. Andrzej Nowak – Upadanie i powstawanie Rzeczypospolitej

Swoją obecność zapowiedzieli również m.in. dr Justyna Chłap-Nowakowa, Barbara Nowak, Jolanta Sosnowska, Adam Bujak, prof. Bogusław Dopart, ks. prof. Janusz Królikowski oraz dr Adam Sosnowski.

