Prof. Andrzej Nowak i premiera siódmego tomu „Dziejów Polski”.

Transmisję na żywo można oglądać tutaj:
Program wydarzenia:
JAN PIETRZAK – recital (30 min)
Wykłady:
Prof. Wojciech Roszkowski – Jak uczynić Polskę wielką
Rafał Ziemkiewicz – Sarmacja dzisiaj
Halina Łabonarska – recytacja poezji patriotycznej
Prof. Andrzej Nowak – Upadanie i powstawanie Rzeczypospolitej
Swoją obecność zapowiedzieli również m.in. dr Justyna Chłap-Nowakowa, Barbara Nowak, Jolanta Sosnowska, Adam Bujak, prof. Bogusław Dopart, ks. prof. Janusz Królikowski oraz dr Adam Sosnowski.
Specjalna oferta dla widzów online:
Wydawnictwo Biały Kruk przygotowało wyjątkową promocję – siódmy tom „Dziejów Polski” z autografem prof. Nowaka, a do tego możliwość dobrania wybranych książek za symboliczną złotówkę. Szczegóły na stronie Białego Kruka, czyli tutaj.
Kup akcje Do Rzeczy S.A.
Odbierz roczną subskrypcję gratis!
Szczegóły: platforma.dminc.pl