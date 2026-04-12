Wokół kłamstwa katyńskiego. Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Sympozjum naukowe

Organizatorami sympozjum są: Instytut Pileckiego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Polski, Ośrodek Studiów Wschodnich oraz Centrum Mieroszewskiego. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Instytutu Pileckiego.

– W ostatnich latach narasta fala dezinformacji. Stała się ona ofensywną bronią w działaniach państw agresywnych, często odwołujących się do tradycji reżimów totalitarnych – mówi dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. Instytutu Pileckiego. – Niestety coraz częściej po ten oręż sięgają także inni, posługując się nim w bieżącej walce politycznej na polu wewnętrznym i międzynarodowym. Wśród tematyki wykorzystywanej do dezinformacji ważną rolę odgrywa przeszłość – zarówno opisywana za pomocą publicystyki, narzędzi public history, jak i akademickich badań naukowych. Stawia to przed osobami związanym zarówno z szeroko pojętą sferą badań naukowych, jak i utrwalania pamięci, zadanie stworzenia skutecznych narzędzi w walce z dezinformacją. Jednak, aby wypracować potrzebne mechanizmy, należy problem dogłębnie rozpoznać i przeanalizować. Dzieje się to już od pewnego czasu. Dlatego Instytut Pileckiego zainicjował cykl działań mających na celu integrację tego typu przedsięwzięć, prowadzonych dziś przez wiele instytucji – podkreśla.

"Dezinformacja w historii – historia dezinformacji"

Idea sympozjum "Dezinformacja w historii – historia dezinformacji" to określenie i pokazanie celów, mechanizmów i skutków działań dezinformacyjnych w dziedzinie historii. Chociaż inspiracją do tego przedsięwzięcia jest dezinformacja dotycząca Zbrodni Katyńskiej, w praktyce temat zostanie omówiony znacznie szerzej. Prelegenci pokażą w jaki sposób budowane są operacje dezinformacyjne, jak manipuluje się historią w czasie wojny i w czasie pokoju, w jaki sposób rozpoznawać i przeciwdziałać dezinformacji.

Jedną z klasycznych operacji dezinformacyjnych była sowiecka akcja związana ze Zbrodnią Katyńską. Zaczęła się ona w końcu 1941 r. od absurdalnego stwierdzenia Stalina o ucieczce polskich oficerów do Mandżurii. Od 1943 r. kłamstwo katyńskie rozwinęło się w zakrojoną na szeroką skalę operację niszczenia dowodów, fabrykowania dokumentów, zastraszania świadków. Wykorzystywano do tego służby specjalne, dyplomację, naukę, a nawet kulturę i edukację. Operacja ta trwała niemal pół wieku, a jej echa w przestrzeni publicznej są obecne do dzisiaj.

Instytut Pileckiego zaprosił do współorganizacji sympozjum instytucje o ugruntowanej pozycji i dorobku w dziedzinie badań nad dezinformacją, a także mające wpływ na kształtowanie polskiej polityki pamięci: Centrum Mieroszewskiego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Polski i Ośrodek Studiów Wschodnich. Każda z instytucji partnerskich wnosi do projektu własne doświadczenie i odmienną perspektywę, co pozwoli na wyjątkowo szerokie i wielostronne ujęcie tematu.

Program sympozjum

13 kwietnia 2026 r. (poniedziałek), Aula Instytutu Pileckiego, Warszawa, ul. Sienna 82

Wstęp wolny po uprzednim zarejestrowaniu: formularz rejestracyjny

Sympozjum będzie transmitowane na kanale YouTube Instytutu Pileckiego.

10.00-10.10 – Wprowadzenie do sympozjum – dr hab. Andrzej Zawistowski (Instytut Pileckiego)

10.10-10.30 – Jak manipuluje się historią? – Paweł Sawicki (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)

10.30-10.40 – panel dyskusyjny

10.40 – 11.00 – Dezinformacja jako narzędzie wojny – Bartosz Bartyzel (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)

11.00-11.10 – panel dyskusyjny

11.10-11.30 – Dezinformacja w rosyjskiej polityce historycznej: cele, narzędzia i mechanizmy dr Maria Domańska (Ośrodek Studiów Wschodnich)

11.30-11.40 – panel dyskusyjny

11.40-12.10 – przerwa

12.10-12.40 – Zbrodnia Katyńska – modelowy przykład rosyjskiej akcji dezinformacyjnej – dr Maciej Wyrwa (Centrum Mieroszewskiego)

12.40-12.50 – panel dyskusyjny

12.50 – 13.20 – Narracje jako środowisko dezinformacji i narzędzie obrony przed nią – dr hab. Marcin Napiórkowski (Muzeum Historii Polski)

13.20- 13.40 – panel dyskusyjny

13.40-14.00 – Podsumowanie – dr hab. Andrzej Zawistowski (Instytut Pileckiego)

