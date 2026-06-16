Styczniową Insurekcję najczęściej postrzegamy jako szaleńczy zryw o odzyskanie niepodległości i próbę emancypacji wszystkich grup społecznych dla budowania Narodu Polskiego. Wspominamy dziesiątki tysięcy poległych powstańców czy zesłanych na Syberię. Pamiętamy o konfiskatach majątków, kasatach zakonów, prześladowaniach księży. Jest to wiedza dostępna i przytaczana najczęściej.
Czy jesteśmy jednak świadomi, że gdyby nie Powstanie Styczniowe, nie doszłoby do kryzysu finansów w Rosji, a w konsekwencji sprzedaży Amerykanom Alaski? Czy bez „polskiego ognia” ludy Kaukazu nie obudziłyby swojego narodowego ducha? Czy zastanawiamy się, że kształtowanie się regionu Europy Środkowej nie rozpoczęłoby się bez doświadczenia z Powstania Styczniowego?
…”Zależy nam na pokazaniu ponadregionalnego znaczenia Powstania Styczniowego, które nie tylko budowało świadomość narodową i formowało myśl państwowotwórczą, która doprowadziła jak w przypadku Polski do odzyskania Niepodległości… mówi Piotr Grzybowski, Prezes Towarzystwa ochrony pamięci Powstańców Styczniowych 1863, organizatora konferencji …ale także co mniej znane, jak doprowadziło do zmian w strukturze i geopolityce ówczesnych mocarstw”…
Swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu potwierdzili wybitni historycy przedmiotu – profesorowie: Jacek Legieć z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Artur Górak i Marek Kornat z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mariusz Kulik z Instytutu Historii PAN a także Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.
Konferencja odbędzie się 25 czerwca w Warszawie w Centralnym Przystanku Historia IPN, ul.Marszałkowska 107 od godziny 10.00. Udział jest bezpłatny. Szczegółowy plan konferencji”Geopolityczne konsekwencje Powstania Styczniowego” znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl. Zapraszamy do udziału uczniów szkół średnich, studentów, pasjonatów historii, nauczycieli.
Geopolityczne konsekwencje Powstania Styczniowego
25 czerwca 2026, CPH IPN
10.00 – Otwarcie konferencji
Piotr Grzybowski, Prezes Towarzystwa ochrony pamięci Powstańców Styczniowych 1863
10.05 Geopolityka, czyli co?
Piotr Grzybowski, Prezes Towarzystwa ochrony pamięci Powstańców Styczniowych 1863
10.30Konsekwencje powstania styczniowego dla armii rosyjskiej
Prof. Mariusz Kulik, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
11.15 Rosyjska polityka w Kraju Południowo-Zachodnim po powstaniu styczniowym
Prof. Jacek Legieć, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przerwa 12.00 – 12.30
12.30 Dyplomacja Powstania Styczniowego. Cele-działania-rezultaty
Prof. Marek Kornat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
13.15 Groby powstańców styczniowych – depozyt pamięci, źródło tożsamości.
Dyrektor Adam Siwek, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
13.45 Zwrot nacjonalistyczny w polskiej polityce Imperium Rosyjskiego: unifikacja – depolonizacja – rusyfikacja – kolonizacja
Prof. Artur Górak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
14.30 Zakończenie