Włoski wirtuoz organów zagra w Archikatedrze Warszawskiej

„Koncert w Bazylice św. Jana Chrzciciela będzie okazją, by usłyszeć artystę, którego muzyczna kariera obejmuje Europę, Azję, Afrykę, Stany Zjednoczone, Kanadę i Amerykę Południową. Cominetti koncertował w najbardziej prestiżowych świątyniach i salach koncertowych, a jego dorobek fonograficzny obejmuje 25 płyt CD nagranych dla włoskich i niemieckich firm." – o występie Ennio Cominetti w Warszawie mówi dyrektor festiwalu, Przemysław Kapituła.

Ennio Cominetti to nie tylko wykonawca. Artysta zajmuje się również kompozycją i dyrygenturą. Jest założycielem „Orchestra Cameristica Lombarda” oraz zespołu wokalnego „Soli Deo Gloria”. Nagrywał dla radia i telewizji, prowadzi seminaria muzyczne oraz zasiada w jury międzynarodowych konkursów organowych.

Od 1998 roku pełni funkcję dyrektora departamentu muzyki kościelnej i profesora Akademii Sztuki w Rzymie. Jest również autorem publikacji poświęconych muzyce i kulturze, w tym biografii Marco Enrico Bossiego.

Koncert w warszawskiej Archikatedrze to propozycja zarówno dla melomanów, jak i osób, które chcą po prostu doświadczyć niezwykłej akustyki świątyni i potęgi brzmienia organów w wykonaniu doświadczonego włoskiego mistrza.

Program koncertu

Marco Enrico Bossi (1861–1925) – Inno trionfale op. 53

Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817–1869) – Boléro de concert op. 166

Filippo Capocci (1840–1911) – Fantasia su Adoro te devote

Marco Enrico Bossi (1861–1925) – Rédemption op. 104 nr 5

Théodore Dubois (1837–1924) – Toccata

Oreste Ravanello (1871–1938) – Corale – Fantasia op. 7

Giuseppe Martucci (1856–1909) – Allegro fugato z Sonaty d-moll op. 45 nr 3

Léon Boëllmann (1862–1897) – Final – Marche z Deuxième Suite op. 27

Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia o 16.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w ramach XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”.

Informacje i bilety można znaleźć na stronie: https://kapitula.org/mfmo-kalendarz-koncertow/