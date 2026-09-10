Marcin Armański wystąpi w ramach XXXIII festiwalu ORGANY ARCHIKATEDRY

Muzyka Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Williama Byrda i Felixa Mendelssohna zabrzmi 13 września w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W ramach XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” wystąpi Marcin Armański, organista, pedagog i animator życia muzycznego związany z Dolnym Śląskiem. Początek koncertu o godz. 16.00.

Tegoroczna edycja festiwalu, organizowanego nieprzerwanie od 1994 roku, gromadzi w Warszawie wybitnych organistów z Polski i innych krajów Europy. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele lipca, sierpnia i września w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8.

Wrześniowy recital powierzono Marcinowi Armańskiemu. Program koncertu prowadzi przez kilka epok europejskiej muzyki organowej – od angielskiego baroku po romantyzm. Artysta rozpocznie od Voluntary G-dur op. 7 nr 9 Johna Stanleya, a następnie wykona „The Queenes Alman” Williama Byrda.

Istotną część programu stanowić będą fragmenty „Muzyki na wodzie” Georga Friedricha Händla, w tym utwory z I suity F-dur HWV 348 oraz II suity D-dur HWV 349. Publiczność usłyszy m.in. „Allegro vivace”, „Air”, „Hornpipe”, „Menuet”, „Allegretto giocoso” oraz słynne „Alla Hornpipe”.

"W programie znalazły się także dwa dzieła Johanna Sebastiana Bacha: Preludium i fuga d-moll BWV 539 oraz opracowanie chorału „Schmücke dich, o liebe Seele” BWV 654. Recital dopełnią Preludium i fuga e-moll WoO 13 Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz Marsz na temat Händla op. 15 Alexandre’a Guilmanta." – zapowiada Przemysław Kapituła, dyrektor festiwalu.

Marcin Armański jest związany z Dolnym Śląskiem. Pełni funkcję kantora Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, a także jest organistą zboru ewangelicko-reformowanego we Wrocławiu. Prowadzi działalność pedagogiczną, a jego dorobek obejmuje również nagrania radiowe i telewizyjne, w tym realizowane dla mediów amerykańskich i japońskich.

Artysta jest laureatem ogólnopolskich konkursów organowych i kompozytorskich. W 2011 roku wystąpił ze specjalnym koncertem w Świdnicy podczas wizyty szwedzkiej pary królewskiej. Od lat angażuje się również w organizację życia muzycznego na Dolnym Śląsku, prowadząc i współtworząc festiwale organowe m.in. w Jeleniej Górze, Bolkowie, Karpaczu, Kaczorowie i Jaworze. Zajmuje się także organmistrzostwem, w szczególności rekonstrukcją historycznych instrumentów klawiszowych.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” należy do najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce organowej w Polsce. Od ponad trzech dekad jego koncerty odbywają się w przestrzeni warszawskiej Archikatedry, łącząc muzykę sakralną i organową tradycję europejską z występami współczesnych wirtuozów.

W 2026 roku w ramach festiwalu występują artyści z Belgii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. Wrześniowy cykl obejmuje m.in. recital Jeana-Christophe’a Geisera ze Szwajcarii, koncert Marcina Armańskiego oraz finałowy występ włoskiego organisty Giampaolo Di Rosy.

Koncert Marcina Armańskiego odbędzie się 13 września 2026 roku o godz. 16.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Festiwalowe koncerty wykonywane są na monumentalnych organach firmy Eule, instrumencie o 60 głosach, którego brzmienie współtworzy charakter koncertów organizowanych w gotyckiej przestrzeni świątyni.

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” potrwa do 20 września.