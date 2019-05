Delegacja z Izraela i tak przyleciała do Polski? "Odbywa nieoficjalnie spotkania bez udziału polskich władz"

Dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski poinformował na Twitterze, że według jego źródeł "delegacja Izraela pomimo odwołania wizyty ze strony polskiego MSZ i tak przyleciała do Warszawy". "Odbywają nieoficjalnie inne spotkania bez udziału polskich władz. Póki co nie jest jasne z kim dokładnie i na jaki temat" – napisał.