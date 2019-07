Nawalny został otruty? Niepokojące doniesienia z Rosji

Z informacji podanej dziś dziennikarzom przez adwokat Nawalnego Olgę Michajłową wynika, że rosyjski opozycjonista "został poddany działaniu niezidentyfikowanego środka chemicznego".

W podobnym tonie wypowiedziała się lekarka Anastazja Wasiljewa, która w przeszłości leczyła Nawalnego. "Nie możemy wykluczyć, że jest to toksyczne uszkodzenie skóry i błon śluzowych wywołane przez nieznaną substancję chemiczną i jest wynikiem działania 'osoby trzeciej" – napisała na Facebooku. Wasiljewa wyraziła pogląd, że Nawalny nie został w sposób właściwy zbadany w moskiewskim szpitalu. Zaapelowała, aby przebadano próbki z jego prześcieradła, skóry i włosów pod kątem obecności substancji toksycznych.

Przypomnijmy, że Nawalny trafił do szpitala z opuchniętą twarzą oraz mocno zaczerwienioną skórą. Oficjalnie określono jego stan jako "silną reakcję alergiczną". Jak jednak podkreślała wówczas rzeczniczka założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją Kira Jarmysz, opozycjonista nigdy przedtem nie miał tego rodzaju problemów zdrowotnych.

Nawalny został dziś wypisany ze szpitala i przewieziony ponownie do aresztu.

Opozycjonista został aresztowany po tym, jak w sobotę 20 lipca, podczas demonstracji w Moskwie przeciwko uniemożliwieniu opozycjonistom startu w lokalnych wyborach, nawoływał władze do umożliwienia opozycji wystawienia swoich kandydatów w wyborach do władz miejskich Moskwy. Głosowanie zaplanowano na 8 września. Nawalny oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich kandydatów zgłoszonych formalnie przez opozycję, to w sobotę 27 lipca zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich Moskwy.

Wiec się odbył pomimo, że moskiewiskie władze uznały go za nielegalny. Zatrzymano ponad 1300 osób. Wielu liderów opozycji aresztowano jeszcze przed rozpoczęciem protestu. W nocy poprzedzającej manifestację przeprowadzano rewizje w mieszkaniach i biurach aktywistów.

