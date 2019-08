Papież i nierządnice

Z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że papież napisał przedmowę do książki o prostytucji pt. „Kobiety ukrzyżowane”. Jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, co tam napisał: „Wszelka forma prostytucji to zniewolenie, czyn przestępczy, obrzydliwy nawyk, który myli uprawianie miłości z rozładowaniem własnych instynktów, poprzez torturowanie bezbronnej kobiety”.

Znam zjawisko jedynie teoretycznie oraz z opinii praktyków (wcale ich niemało i są tam naprawdę ciekawe nazwiska) i wydaje mi się, że wszelka generalizacja w stosunku do pań uprawiających najstarszy zawód świata nie sprzyja zrozumieniu problemu. Nikt nie neguje, że w branży tej istnieją patologie, przemoc, terror, wykorzystywanie człowieka przez człowieka – konkretne przypadki należy piętnować, a przestępstwa zwalczać! – ale istnieje przecież odwrotna strona medalu. Pracownice tego sektora to nie wyłącznie niewolnice zmasakrowane fizycznie i psychicznie, trzymane w przyczepach i sprzedawane kierowcom tirów.