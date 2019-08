Kolejny antysemicki atak w Niemczech

Do zdarzenia doszło we wtore 13 lipca. Wtedy to 55-letniego mężczyznę w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg zaatakował niezidentyfikowany mężczyzna.Z relacji ofiary wynika, że ulicą szło za nim dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał go zaatakować i przewrócić. Po ataku na mężczynę, sprawca wraz z osobą która mu towarzyszyła mieli uciec.

Jak podaje Deutsche Welle, policja jest przekonana, że zdarzenie miało podłoże antysemickie. Wszystko przez strój poszkodowanego, który pozwalał go zidentyfikować jako Żyda.

Sprawę wyjaśnia Berliński Urząd Ochrony Państwa.