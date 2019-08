Hiszpania: Polak uratował dwie tonące dziewczyny. Zmarł w szpitalu

Do tragedii doszło na plaży Segur de Calafell w Hiszpanii. Polak, który siedział na plaży, zauważył, że dwie nastolatki topią się w morzu. Na plaży nie było ratowników, wywieszono ponadto czerwoną flagę. 40-latek natychmiast ruszył dziewczynom na ratunek.

To dzięki jego pomocy, obie nastolatki były w stanie wydostać się na plażę. Niestety podczas akcji ratowniczej sam Polak zaczął się topić. Na brzeg pomogli go wydostać surferzy.

W stanie krytycznym przewieziono go do szpitala. Tam mimo pomocy lekarzy nie udało się go już uratować.

