Grecja: Dziennikarz pobity przez neonazistów. Policja stała bezczynnie

Manifestacja odbyła się w Atenach. Thomas Jackobi, niemiecki korespondent Deutsche Welle w Grecji, zbierał materiał do kolejnego filmu i w trakcie nagrań został zaatakowany przez przedstawicieli skrajnej prawicy. – Ty jesteś Thomas Jacobi? – zapytali dziennikarza, po czym przez prawie pięć minut bili go i kopali. Poza uszkodzeniami ciała, rozbitym nosem i podbitym okiem, zniszczony też został sprzęt do nagrywania (kamerę udało mu się uratować) oraz telefony komórkowe – relacjonuje DW.

Według relacji, pobitemu pomocy nie udzielili obecni na miejscu policjanci, ale koledzy dziennikarze. Korespondent złożył zawiadomienie o przestępstwie. Thomas Jacobi nie po raz pierwszy został pobity przez neofaszystów. Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłym roku.

Jackobi od lat zajmuje się działaniem ruchu neonazistowskiego w Grecji. Efektem jego pracy jest między innymi film dokumentalny o nazistowskiej partii Grecji, Chrysi Avgi, który trzy lata temu nakręcił wspólnie z dziennikarką Angélique Kourounis.