Greta Thunberg gwałcona przez spółkę naftową. Szokująca reklama

Dziewczęca sylwetka pokazana od tyłu do miejsca, gdzie zaczynają się biodra. Dwa długie warkocze, za które mocno jak za lejce trzymają ją męskie dłonie. Poniżej pasa imię: Greta. A jeszcze ciut niżej logo kanadyjskiej firmy X-Site Energy. Taką naklejkę kilka dni temu wypuściła kanadyjska spółka naftowa. Miała stać się gadżetem promocyjnym. Na kaski mieli ją naklejać pracownicy firmy. Zanim to nastąpiło, grafika wyciekła do sieci i wokół naklejki rozpętała się prawdziwa burza – o sprawie informuje portal wysokieobcasy.pl.

Początkowo spółka zaprzeczyła, że ma z tym coś wspólnego. Menadżet Doug Sparrow na pytanie, czy komfortowo czuje się z wizerunkiem seksualnej napaści na dziecko, miał powiedzieć: – Ona nie jest dzieckiem, ma 17 lat. Po jakimś czasie pojawił się komunikat X-Site Energy, w którym zarząd bierze za naklejkę pełną odpowiedzialność i że treść naklejki nie odzwierciedla wartości firmy. Do wiadomości podano też, że po aferze w spółce dokonano "zmian organizacyjnych".

"Są coraz bardziej zdesperowani. To pokazuje, że wygrywamy" – tak całą sytuację skomentowała na Twitterze Greta Thunberg.