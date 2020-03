Włochy: Wybitny architekt wśród ofiar koronawirusa

Wśród ofiar choroby jest 92letnie wybitny architekt Vittorio Gregotti. W ostatnich dniach trafił on do szpitala z infekcją Covid-19 i ciężkim zapaleniem płuc. Do szpitala trafiła także małżonka architekta.

Jak opisuje serwis sportowefakty.wp.pl, jego pracownia (Gregotti Associati International) była pomysłodawcą wiele ważnych budynków o charakterze sportowym.Gregotti zaprojektował m.in. Stadion Olimpijski w Barcelonie, stadion Marassi w Genui czy Belém Cultural Center w Lizbonie.

Około 30 proc. wszystkich zgonów na świecie wśród osób zakażonych koronawirusem zanotowano we Włoszech - ogłoszono w poniedziałek w dokumencie opublikowanym przez rzymski szpital zakaźny Spallanzani. We Włoszech zmarło dotychczas 1809 osób. Włochy są na drugim miejscu po Chinach, gdzie zanotowano 52,3 proc. zgonów. Zmarły tam 3203 osoby.