"Traktor wyleczy wszystkich". Zaskakująca słowa prezydenta Białorusi

Sprawę opisuje serwis telewizji Biełsat. Podczas spotkania poświęconego nowym nominacjom na stanowiskach w organach władzy terytorialnej podzielił się też z nowo mianowanymi urzędnikami własnymi sposobami walki z infekcjami. Również z wirusem COVID-19. – Ja jestem człowiekiem niepijącym, ale ostatnio żartobliwie mówię, że wódką trzeba nie tylko myć ręce, ale chyba też truć nią tego wirusa. W przeliczeniu na czysty spirytus 40-50 gramów dziennie. Ale nie w pracy – stwierdził Aleksandr Łukaszenka.

To, co dzieje się obecnie na świecie w związku z koronawirusem, przywódca określił mianem "paniki": – Niepotrzebna jest żadna panika, po prostu trzeba pracować. Szczególnie przyjemnie jest patrzeć w telewizji: ludzie pracują na traktorze, nikt nie mówi o wirusie. Tam traktor wyleczy wszystkich. Pole wszystkich wyleczy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała w komunikacie, że na obecnym etapie Białoruś wdraża działania zgodne z jej zaleceniami w związku z koronawirusem. Niestosowanie się do zaleceń WHO zarzuciły Białorusi władze Rosji. Na Białorusi potwierdzono dotąd oficjalnie 36 przypadków zakażenia koronawirusem Covid-19.