Powrót z emigracji

Piotr Włoczyk: Z raportu Clicktrans.pl za rok 2019 wynika, że wśród przeprowadzek na trasie Polska–Wielka Brytania niemal 90 proc. to powroty nad Wisłę. A jeszcze w 2015 r. wskaźnik ten wyglądał zupełnie inaczej: 55 do 45 proc. Czy powroty Polaków z Wielkiej Brytanii stają się powoli zjawiskiem masowym?

Dr Arkady Rzegocki: Mniej więcej od trzech lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie powrotami do Polski. Brytyjskie statystyki, obarczone jednak pewnym marginesem błędu, potwierdzają, że jest to zjawisko o dużej skali – według tych danych tylko w ciągu ostatnich trzech lat ok. 150 tys. polskich obywateli opuściło na stałe Wielką Brytanię. Poza tym do ambasady dochodzą sygnały z „terenu”, choćby z parafii polskich, organizacji polonijnych czy obserwacje nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach sobotnich, które coraz dobitniej pokazują, że generalnie wśród Polaków mieszkających na Wyspach zmieniła się mocno perspektywa patrzenia na Polskę.