"NATO ma nowego członka" :)))))

Jak poinformowało NATO, Macedonia Północna stała się oficjalnym członkiem Paktu po złożeniu dokumentu przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie.

Warunkiem przystąpienia Macedonii Płn. do NATO była ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty krajów członkowskich. W zeszłym tygodniu zrobiła to Hiszpania jako ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego. Był to kluczowy krok w procesie przystępowania tego państwa do NATO.

Protokół przyjęcia Macedonii Płn. do Sojuszu został podpisany przez ambasadorów 29 państw członkowskich w lutym ubiegłego roku. Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez ten kraj z Grecją.