Skandal w Wielkiej Brytanii. Partia Pracy sabotowała własnego lidera

Sky News i "The Independent" dotarły do niejawnego, wewnętrznego raportu Partii Pracy. Są w nim zawarte wiadomości i rozmowy prowadzone przez wysoko postawionych członków Partii Pracy. Mieli oni sabotować własne ugrupowanie, aby tylko doprowadzić do zmiany przywództwa.

Politycy byli ponoć załamani, gdy konserwatyści utracili większość w Izbie Gmin. Zawiedzeni działacze mieli się nawzajem pouczać, aby przed mediami udawać zadowolonych. Jednak w prywatnych rozmowach mieli żartować na temat "wieszania" i "palenia" Corbyna.

Jednocześnie okazuje się, że to właśnie ci działacze podsycali antysemicki skandal. Politycy udostępniali mediom dowody na antysemityzm we własnym ugrupowaniu, a jednocześnie uniemożliwiali Corbynowi rozwiązanie kryzysu, podając mu fałszywe informacje.

Wielu zwolenników Corbyna rozważa odejście z partii. Poseł Zarah Sultana przypomniała na Twitterze, że politykowi zabrakło nieco ponad 2000 głosów, by zostać premierem.

Obecne władze partii zapowiedziały zbadanie całej sprawy.

