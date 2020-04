W Korei Południowej odbyły się normalne wybory. Podano wyniki

Nowy Jork zmierza w stronę "nowej normalności". Gubernator stanu: Zmierzamy do innego miejsca

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział w środę, że stan zmierza w kierunku nowej normalności, a nie do powrotu do tego co było. Zapowiedział wprowadzenie nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.