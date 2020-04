Lekarze ostrzegają. Koronawirus może powodować udary u 30- i 40-latków

Covid-19 może prowadzić do udarów u 30- i 40-latków, którzy nie mają żadnych poważnych chorób współistniejących – ostrzegają amerykańscy lekarze. Podejrzewają też, że chorzy w USA często nawet nie dzwonią do szpitali, bo wiedzą, że są one przeciążone.

– Wirus wydaje się powodować krzepnięcie krwi w tętnicach, co prowadzi do poważnych udarów – tłumaczy portalowi CNN neurochirurg Thomas Oxley. Podobne wnioski dotyczące krzepnięcia krwi – jak informuje "Washington Post" – płyną także z badań innych lekarzy w USA. Nowojorski szpital Oxleya odnotował pięć przypadków udarów u osób poniżej 50. roku życia w ciągu dwóch tygodni. Przed epidemią spotykało to średnio 1,5 pacjenta miesięcznie. Większość z nowych pacjentów z udarem nie miała wcześniej poważnych chorób i przebywała w domu z łagodnymi symptomami lub bez objawów koronawirusa. Oxley zastrzega, że "jest to z pewnością mała próbka" i "jest za wcześnie, by wiedzieć, jakie będą prawdziwe liczby". Dodaje jednak, że jego koledzy z innych szpitali w Nowym Jorku również informują o wzroście liczby udarów. Cześć pacjentów leczonych przez zespół Oxleya zwlekała z wezwaniem karetki. W USA podejrzewa się, że wiedząc o przepełnionych szpitalach, ludzie opierają się przed telefonem pod numer alarmowy. W trakcie epidemii Amerykanom doradza się, by robili to, jeśli mają problemy z oddychaniem oraz wysoką gorączkę. Czytaj także:

