Pandemia koronawirusa to prezent od planety? Żenujący wpis modelki wywołał burzę

Z okazji tzw. dnia Ziemi, modelka udzieliła wywiadu „A Conscious Collection". Podczas rozmowy Knowles mówiła o naszej planecie, ale w pewnym momencie dyskusja zeszła na temat pandemii COVID-19. Jej słowa dotyczące koronawirusa zszokowały niektórych.

– Podczas gdy rozprzestrzenianie się koronawirusa jest druzgocące na niezliczone sposoby, jeśli szukamy czegoś pozytywnego – znajdziemy prezent, który otrzymaliśmy od naszej planety – stwierdziła kobieta.

Gdy modelka udzielała wywiadu, na świecie było już ponad 2,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a niemal 200 tysięcy osób straciło życie.

Jej rozważania wywołały prawdziwą burzę w internecie. Wielu użytkowników twittera i facebooka zarzucało kobiecie, że nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. "To nie prezent, to tragedia", "Ludzie tracą życie, idiotyczne słowa", "Powiedz to rodzinom zmarłych. Cholerna idiotka”, „Brak szacunku. To po prostu bezmyślność” – to tylko kilka komentarzy odnośnie słów, jakie powiedziała Knowles.

