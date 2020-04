Duże zmiany w życiu premiera Wielkiej Brytanii

Jak podaje rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona oraz jego narzeczonej Carrie Symonds, dziecko oraz mama czują się "bardzo dobrze". Z komunikatu wynika, że Johnson był ze swoją partnerką w trakcie porodu w londyńskim szpitalu.

W związku z narodzinami dziecka para otrzymała wiele pozytywnych wiadomości i życzeń, w tym od królowej Elżbiety.

Brytyjskie media przypominają, że Johnson ma już kilkoro dzieci, w tym czworo ze swoją byłą żoną.

Johnson wrócił w niedzielę wieczorem powrócił na Downing Street z Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów, gdzie przez dwa tygodnie przechodził rekonwalescencję po ciężkim zakażeniu koronawirusem. Wcześniej Johnson spędził tydzień w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem, z czego trzy doby na oddziale intensywnej terapii. Jak wynika z relacji brytyjskich mediów, jego stan był poważny, ale ani na chwilę nie był podłączony do respiratora. Stał się on pierwszym urzędującym przywódcą na świecie, który trafił do szpitala z powodu koronawirusa.