Dziś Święto Konstytucji. Sekretarz stanu USA pisze do Polaków

W komunikacie, który opublikowała amerykańska ambasada w Polsce, napisano, że "Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku jest po dziś dzień mocnym symbolem dążenia narodu polskiego do wolności i sprawiedliwości".

"To właśnie polskie umiłowanie wolności doprowadziło do odrodzenia Polski jako niepodległego kraju w 1918 roku. Podobnie dążenie do wolności i sprawiedliwości było dla Polski inspiracją do odrzucenia komunizmu w 1989 roku" – czytamy.

"Jestem przekonany, że w czasie globalnej pandemii wasz miłujący wolność naród kolejny raz wykaże się swymi najlepszymi cechami i zdoła pokonać kryzys. Gorąco pragnę, by nasza przyjaźń i partnerstwo jeszcze bardziej się umacniały w nadchodzących latach" – napisał Pompeo.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Dziś w Polsce obowiązuje konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 roku.