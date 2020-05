Koronawirus: Już 300 tys. ofiar śmiertelnych na całym świecie

Jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa do czwartku na całym świecie stwierdzono 300 315 przypadków śmiertelnych zakażenia koronawirusem.

Najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem są USA, gdzie do tej pory zmarły 85 194 osoby. W Wielkiej Brytanii stwierdzono 33 614 przypadków śmiertelnych, we Włoszech 31 368, we Francji 27 425, w Hiszpanii 27 321.

Poza USA i Europą najbardziej tragiczna sytuacja jest w Brazylii, gdzie do tej pory zmarło 13 555 osób. Z kolei w Azji koronawirus zabił najwięcej osób w Iranie – 6854.

Pierwsze 100 tys. zgonów na całym świecie zostało stwierdzone 10 kwietnia, miesiąc po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła światową pandemię koronawirusa. 15 dni później, czyli 25 kwietnia, zanotowano 200 tys. zgonów.