Wstrząsająca zbrodnia w Belgii. Polkę zabito na oczach jej dzieci

Mężczyzna miał rzucić się na swoją żonę z nożem i zadać jej kilka ciosów. Całe wydarzenie obserwowały ich dzieci. 37-latek sam zadzwonił na pogotowie, ale zanim lekarze przyjechali, kobieta zmarła.

Jak informują media, mężczyzna miał cierpieć na depresję. Kilka dni przed zamknięciem granic z powodu pandemii koronawirusa miał przyjechać z Polski do rodziny. Jego wizyta bardzo ucieszyła dzieci, które ponoć witały go już z balkonu. Nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii.

Mężczyzna został już zatrzymany przez służby, a sprawą zajmuje się prokurator. Dzieci trafiły pod opiekę dziadków.

