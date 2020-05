Trump grozi palcem WHO. Albo spełnią warunek, albo koniec z pieniędzmi z USA

Prezydent USA Donald Trump napisał list do dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Zapowiedział w nim, że wstrzyma na stałe zamrożone czasowo płatności USA na rzecz WHO, jeśli nie przestanie ona działać w myśl interesów Chin.