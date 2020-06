Biznesmen przyleciał do Chin. Wykryto u niego koronawirusa

Wykryto także cztery bezobjawowe infekcje, z których jedna dotyczy 34-letniego niemieckiego biznesmena. Przybył on do Chin z Frankfurtu lotem czarterowym Lufthansy. Po wylądowaniu w Tianjin zakażony został przewieziony do szpitala. Tam poddano go obserwacji medycznej.

W niedzielę do Tianjin czarterem Lufthansy przyleciało ok. 200 osób, w większości niemieckich biznesmenów, których służbowe podróże do Chin mają być pierwszym krokiem w ożywianiu kontaktów gospodarczych między obydwoma krajami. Kolejny taki lot zaplanowany jest na środę.

W sumie w Chinach wykryto do tej pory 83 001 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 4634 osoby.

