Niemiecka prasa o spotkaniu Duda–Trump: Z tego będą tylko kłopoty

Niemiecki dziennik zwraca uwagę na krytyczne reakcje części Republikanów w USA w sprawie zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w RFN.

"Być może polski prezydent Andrzej Duda powinien był wziąć to pod uwagę, zanim pojawił się na tym niestosownym wydarzeniu kampanii wyborczej w Białym Domu" – przekonuje "Sueedeutsche Zeitung".

Autor komentarza, Stefan Kornelius, uważa, że "przeniesienie żołnierzy do Polski też mu nie jest potrzebne". "Z tego wynikną tylko kłopoty z Niemcami i innymi Europejczykami" – przekonuje dziennikarz.

Z kolei Deutsche Welle zwraca uwagę, że w pierwszych relacjach ze spotkania Duda–Trump niemieckie media wybijały wypowiedź prezydenta USA, który potwierdził zamiar wycofania około 9,5 tysiąca z 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w RFN i nie wykluczył, że część zostanie przeniesiona do Polski.

Niemieckie media zauważyły też, że Andrzej Duda zwrócił się do Trumpa, by ten nie wycofywał wojsk US Army z Europy.