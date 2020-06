Nie żyje były napastnik Realu Madryt. Był zakażony koronawirusem

Informację o śmierci 75-letniego Sorribasa przekazał w krótkim komunikacie hiszpański klub. "Real Madryt, prezes i zarząd wyrażają głębokie ubolewanie z powodu śmierci 75-letniego Luisa Sorribasa Moyi" – napisano na stronie Realu Madryt.

Luis Sorribas Moya wystąpował w barwach "Królewskich" na pozycji napastnika w sezonie 1963/64. Zdobył z tym klubem mistrzostwo Hiszpanii.

Według gazety "AS", Hiszpan był zakażony koronawirusem. To właśnie on miał być przyczyną śmierci.