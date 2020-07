Znany pisarz odpowiada: Transseksualne kobiety są kobietami

Autorka powieści o Harrym Potterze, która do niedawna uchodziła za osobę wspierającą ruch LGBT, znalazła się na cenzurowanym po tym, jak wzięła w obronę istnienie płci biologicznej. Zarzucono jej również wyśmiewanie transseksualistów.

Rowling udostępniła na Twitterze wątek krytykujący brytyjskiego kongresmena Lloyda Russella-Moyle'a, który oskarżył ją o wykorzystanie jej doświadczenia jako osoby, która przeżyła przemoc domową, w celu dalszego dyskryminowania osób transpłciowych. W napomnieniu słów polityka pisarka podzieliła się cytatem działaczki feministycznej Andrei Dworkin, którą King podał dalej.

"Mężczyźni często reagują na słowa kobiet – mową i pismem – jakby były aktami przemocy; czasami mężczyźni reagują przemocą na słowa kobiet. Nie jest nienawistne, gdy kobiety mówią o swoich doświadczeniach, ani nie zasługują przez to na wstyd" – brzmiał cytat.

Jeden z użytkowników Twittera poprosił Kinga, by ustosunkował się do terminu TERF, który oznacza radykalny feminizm, wykluczający osoby transseksualne. "Tak, kobiety trans to kobiety" – oświadczył pisarz.