Macie szczęście żyć w wolności

Małgorzata Wołczyk: Skoro rozmawiam z historykiem, to proszę nam podpowiedzieć – od kiedy historia medycyny notuje niebezpieczne przypadki „homofobii”, „LGBT-fobii”, przeciwko której walczy się w Hiszpanii?

Fernando Paz: Jak dobrze wiadomo, tzw. homofobia jest po prostu taktyką grup nacisku LGBT. Celem jest stygmatyzowanie wszystkiego, co nie pasuje do fetyszy dominującego dyskursu. Zatem jeśli bronisz naturalnej rodziny, to jesteś homofobiczny, jeśli bronisz tożsamości swojej wspólnoty – to jesteś rasistą, jeśli odrzucasz dyskurs radykalnie feministyczny – to jesteś macho. Oczywiście jeśli bronisz etnicznych i kulturowych korzeni Europy i odmawiasz wykonania projektów globalizmu – to jesteś rasistą i faszystą. Chodzi o patologizowanie wszystkich zachowań, które nie są politycznie poprawne.