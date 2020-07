Włochy: Jest śledztwo w sprawie działań WHO w obliczu pandemii koronawirusa

Postępowanie jest na razie prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom – wyjaśniono. Dochodzenie zostało wszczęte w Mediolanie, a następnie przekazano je prokuraturze w Rzymie ze względu na jej kompetencję terytorialną.

W zawiadomieniu do prokuratury obrońcy praw konsumentów z organizacji Codacons wskazali na "błędy, sprzeczności, zaniedbania i opóźnienia ze strony WHO w zarządzaniu" kryzysem na tle pandemii. Media przytaczają fragment wniosku, w którym napisano: "Ten, kto miał za zadanie i obowiązek dostarczyć dokładne, szybkie i niezależne informacje, by dać ważne rekomendacje i podjąć decyzje dotyczące zdrowia publicznego, czyli WHO w osobie jej dyrektora Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa może ponosić odpowiedzialność za przyczynienie się do szerzenia się epidemii na jej początku i niedopuszczenie do uratowania tysięcy ludzi oraz do wywołania szkód ekonomicznych na całym świecie".

Ponadto organizacja Codacons zaznaczyła, że włoskie władze sanitarne "całkowicie zdały się na to, co dyktowała WHO i w pewnym stopniu zapłaciły za konsekwencje tego sposobu działania tam, gdzie organizacja zlekceważyła kryzys na tle koronawirusa, a potem wydała błędne wskazówki".

Prezes włoskiego stowarzyszenia konsumenckiego Carlo Rienzi oświadczył, że nie wyklucza podjęcia czynności w celu uzyskania odszkodowań, jeśli potwierdzone zostaną ewentualne niedozwolone działania.

Włochy są jednym z krajów na świecie, który pod względem liczby zmarłych, zakażonych i rozmiarów kryzysu, najbardziej ucierpiał z powodu epidemii. Zmarło dotychczas na Covid-19 prawie 35 tysięcy osób. Zakażonych koronawirusem zostało ponad 242 tysiące ludzi.

