Sytuacja ofiar koronawirusa jest dramatyczna. Potrzebne pilne wsparcie

Zwracają uwagę, że na terytoriach misyjnych dorośli i dzieci nie mają dostępu do środków dezynfekujących, maseczek, testów, lekarstw i podstawowej żywności.

W informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe episkopatu misjonarze proszą o wparcie. – Dzięki wam możemy kupić m.in. podstawowe produkty i przekazywać potrzebującym. Rozdajemy m.in. mąkę z kukurydzy i soi, mleko dla dzieci. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o dalszą pomoc – mówi s. Kornelia Olechno, misjonarka pracująca w szpitalu w Biankouri na północy Togo, przy granicy z Burkina Faso i z Ghaną, w którym leczeni są pacjenci z tych trzech afrykańskich państw.

O wsparcie dla podopiecznych prosi także Katarzyna Jawor, misjonarka świecka w Peru. – System opieki medycznej zawalił się już w pierwszych tygodniach pandemii. Ludzie umierają w domach i na ulicach stolicy, a ubodzy zostali pozbawieni jakiejkolwiek pomocy – podkreśla.

Pandemia doprowadziła też do dramatycznej sytuacji na Madagaskarze. Pracujący tam misjonarz o. Zdzisław Grad relacjonuje, że skrajna bieda zaczyna zaglądać w oczy setkom rodzin. – Otrzymuję dziesiątki próśb o pomoc rodzinom wielodzietnym i na skraju nędzy. To zatroskanie o biednych to nasz chleb codzienny. Teraz będzie coraz gorzej. Dzielę się tym co mam, na miarę możliwości. Nasze możliwości się kończą – mówi o. Grad, prosząc o pieniądze na "kubek ryżu dla głodnych".

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur utworzył specjalny fundusz pomocowy. Polscy misjonarze w Afryce, Ameryce Południowej i w Azji mogą otrzymać z Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jednorazową pomoc na zakup żywności, lekarstw i środków higieny osobistej i środków ochronnych (maseczki) w wysokości 2000 euro. Dotrze ona za pośrednictwem misjonarzy do najbardziej potrzebujących.

Można wesprzeć ofiary koronawirusa, przekazując datki na konto Dzieła Pomocy "Ad Gentes" Bank Pekao SA I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 – z dopiskiem "Pomoc ofiarom koronawirusa" lub wysyłając SMS-a na numer 72032 o treści "Misje" (2,46 zł z VAT).