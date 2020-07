Cenzura Big Tech w natarciu: Niewygodna konferencja w USA

Z racji usunięcia strony America’s Frontline Doctors trudno zebrać szczegółowe informacje na jego temat, wiadomo jednak, że skupia lekarzy z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Celem konferencji, zorganizowanej przez amerykańską Tea Party, pod patronatem republikańskiego kongresmana Ralpha Normana, było wyrwanie Amerykanów z pandemii lęku i bezsilności wobec koronawirusa, dzięki przedstawieniu optymistycznych faktów odnośnie możliwości leczenia choroby hydroksychlorochiną czy kwestii niskiej zaraźliwości wśród dzieci (a co za tym idzie możliwości otwarcia szkół). Wskazywano także na negatywny wpływ obostrzeń na inne aspekty zdrowotne (np. sześciokrotny wzrost samobójstw, przemoc w rodzinach czy alkoholizm) oraz skrytykowano wybiórczy mainstreamowy przekaz, niedopuszczający do głosu szeregu ekspertów czy praktyków.

Powodem usunięcia nagrania, a także strony stowarzyszenia, była rzekoma dezinformacja w sprawie COVID-19, nie sprecyzowano jednak, na czym miałaby ona polegać. Jeśli chodzi o wspomnianą hydroksychlorochinę, to nie tylko jest ona dopuszczona w wielu krajach jako lek wspomagający leczenie COVID-19, ale, jak wskazała prowadząca konferencję dr Simone Gold (lekarz i prawnik), 15 lat temu, w analogicznej sytuacji odnośnie innego wirusa SARS, zbieżnego w 70% z obecnym koronawirusem, amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) rekomendował używanie chlorochiny. Nie miejsce tu jednak dyskutować o faktach medycznych, jak bowiem zauważył Tucker Carlson w Fox News decyzja Big Tech nie jest związana z troską o zdrowie ani o naukę, ale wpisuje się w polityczną walkę niedopuszczenia do reelekcji Donalda Trumpa poprzez strategię utrzymywania negatywnych nastrojów w kraju do czasu wyborów. Popularny komentator polityczny podkreślił też, że 15 lat temu podobna cenzura, przypominająca praktyki chińskiej dyktatury, byłaby w USA po prostu niemożliwa zważywszy na ówczesny pluralizm mediów i ich niezależność wobec internetowych gigantów.

Ocenzurowanie wspomnianej konferencji paradoksalnie zbiega się w czasie z dzisiejszym historycznym przesłuchaniem prezesów czterech internetowych gigantów (Amazonu, Apple’a, Facebooka i Google) przez komisję Izby Reprezentantów na okoliczność działań monopolowych, ale także cenzury politycznej godzącej w konstytucyjny porządek USA. Ta, wedle niektórych komentatorów, stanowi obecnie znacznie większą ingerencję w amerykańskie wybory niż domniemana ingerencja rosyjska w 2016 r.

Nagranie ww. konferencji amerykańskich lekarzy dostępne jest na stronie serwisu Breitbart: https://www.breitbart.com/tech/2020/07/27/facebook-censors-viral-video-of-doctors-capitol-hill-coronavirus-press-conference/