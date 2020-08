Tragiczne doniesienia z Białorusi. Media: Co najmniej jedna ofiara starć z milicją, zatrzymano ponad 100 osób

Amerykańscy eksperci apelują: To może uchronić przed śmiercią na COVID-19 nawet 70 tys. osób

Powszechne noszenie maseczek może do 1 grudnia uchronić przed śmiercią na COVID-19 nawet ok. 70 tys. Amerykanów – wynika z modelu University of Washington w Seattle. Eksperci apelują o zakładanie ich za każdym razem przy wyjściu z domu.