W. Brytania: Dalsze luzowanie restrykcji i wyższe kary za łamanie przepisów

– Dziś możemy ogłosić kilka dalszych zmian, które pozwolą większej liczbie osób wrócić do pracy, a ludziom do tego, czego im brakowało. Jednakże, jak zawsze powtarzam, nie zawahamy się przed uruchomieniem hamulców, jeśli zajdzie taka potrzeba, ani przed dalszym wdrażaniem lokalnych blokad, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa – oświadczył premier Boris Johnson.

W ramach zmian wchodzących w życie od soboty teatry i sale koncertowe w zamkniętych przestrzeniach mogą wznowić działalność z udziałem ograniczonej publiczności, mogą się odbywać przyjęcia weselne do 30 osób i w formie posiłków przy stołach, w obiektach sportowych i salach konferencyjnych rozpoczną się próby wydarzeń z udziałem publiczności, co ma pozwolić na ich pełne otwarcie od października, wznowić działalność mogą kasyna, kręgielnie i lodowiska, zaś w salonach kosmetycznych mogą być wykonywane usługi wymagające bliskiego kontaktu.

Te złagodzenie restrykcji nie dotyczy jednak kilkunastu miast i miejscowości, gdzie w związku z rosnącą liczbą zakażeń wprowadzono lokalne obostrzenia.

Zarazem rząd ogłosił podniesienie kar dla osób, które nie przestrzegają nakazu zasłaniania twarzy, tam gdzie jest to wymagane oraz organizują nielegalne zgromadzenia. – Większość ludzi w kraju przestrzega zasad i robi, co w ich mocy, aby kontrolować wirusa, ale musimy pozostać skoncentrowani i nie możemy popadać w samozadowolenie. Dlatego wzmacniamy uprawnienia wykonawcze, aby je wykorzystać przeciwko tym, którzy wielokrotnie łamią zasady – oświadczył Johnson.

Zgodnie z aktualnymi zasadami, osoby, które nie zasłaniają twarzy, tam gdzie jest to wymagane, otrzymują grzywnę w wysokości 100 funtów, ale jest ona zmniejszana do 50 funtów, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni. Nowe przepisy przewidują, że kara za każde kolejne wykroczenie będzie podwajana, do maksymalnej wysokości 3200 funtów. W Anglii zasłanianie twarzy jest obowiązkowe w wielu pomieszczeniach zamkniętych, w tym w środkach transportu publicznego, sklepach i muzeach.

Z kolei osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnych imprez i zgromadzeń powyżej 30 osób mogą zostać ukarane grzywną do 10 tys. funtów.