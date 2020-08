Nowy Jork odzyskał kontrolę nad koronawirusem. "To niezwykłe"

– To niezwykłe. Teraz wszyscy wiemy, że każdy dzień może się zmieniać. Wszyscy wiemy, że nie ma jednej doskonałej miary, ale fakt, że dzięki rozszerzonej liczbie testów i coraz bardziej rozległemu ich zasięgowi, obecnie odsetek infekcji w Nowym Jorku wynosi zaledwie 0,24 proc. co jest uderzające – powiedział de Blasio na konferencji prasowej.

Statystyki zarejestrowane w mieście oraz w stanie Nowy Jork należą do najlepszych w Ameryce.

– To powinno być wezwanie do nas wszystkich, aby podwoić (wysiłki) i pójść dalej, ponieważ im więcej możemy zrobić, aby pokonać tego wirusa, w tym większym stopniu możemy przywrócić miasto do życia – podkreślił de Blasio.

Jak dodał tak niski wskaźnik pozytywnych wyników prawdopodobnie oznacza, że wystarczająca jest liczbę testów i można odkryć przypadki zakażeń, zanim jeszcze dojdzie do epidemii.

Jak przypomina dziennik waszyngtoński „The Hill” Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby wskaźnik pozytywnych testów na obecność SARS-CoV-2 wynosił 5 procent lub mniej zanim społeczność może wracać bezpiecznie do normalnego funkcjonowania.

– Nowy Jork jest jak amerykańska Korea Południowa, gdzie pozytywnych wyników testów jest mało, a liczba przypadków jest na tyle znikoma, że można zgasić żar, zanim zamieni się w pożar – ocenił Thomas Tsai, adiunkt Szkoły Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Harvarda.

Nowy Jork podjął agresywne środki w zakresie zdrowia publicznego, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19, w tym ograniczył działalność restauracji i barów do usług na zewnątrz.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa tylko w 19 amerykańskich stanach wskaźnik pozytywnych rezultatów testu utrzymywał się ostatnio na poziomie 5 procent lub mniej.

Także gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wskazał w środę na zadowalający przebieg zwalczania pandemii koronawirusa. Z około 80 tysięcy testów przeprowadzonych we wtorek na Covid-19, z pozytywnym wynikiem zarejestrowano 631, czyli 0,7 proc.

– To jest wspaniała wiadomość. To dwunasty dzień z rzędu, kiedy wskaźnik pozytywnych wyników testów w Nowym Jorku spadł poniżej 1 proc. – mówił Cuomo.

W ciągu ostatniej doby wskutek koronawirusa zmarło w stanie Nowy Jork sześć osób, 48 pacjentów było hospitalizowanych, a 31 przebywało na oddziałach intensywnej terapii.

